В Салехарде на автобусном маршруте №1 появятся дополнительные остановки

Фото: администрация Салехарда

Салехардские депутаты и директор автотранспортного предприятия Александр Барановский проехали по маршруту автобуса №1, схема движения которого изменилась в связи с ремонтом дороги на ул. Почтовая.

В итоге было принято решение организовать две временные остановки на ул. Королева и в районе магазина «Матрица». Здесь нанесут разметки и установят дорожные знаки.

По словам руководителя предприятия, изменения коснулись еще трех автобусных рейсов: №4, 6 и 8, они поворачивают в районе КБО и двигаются по ул. Богдана Кнунянца. В их маршрут также войдут дополнительные остановки.

Напоминаем, что ул. Почтовая закрыта для движения с 16 мая по 30 июня, там ведется строительство сетей водоотведения. После завершения этих работ будет проведено восстановление дороги.