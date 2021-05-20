Летом на Ямале откроются три пляжа

Большинство из них находится в Новом Уренгое Фото: Ольга Крыльцова

Предстоящим летом на Ямале планируют открыть три пляжа, они будут находиться в Ноябрьске, Тарко-Сале и Муравленко. Также для жителей станут доступны восемь мест массового отдыха без разрешения на купание: одно - в Салехарде и семь в Новом Уренгое.

Ямальские спасатели уже готовы к работе на водных объектах: проведены тренировки и проверена техника. Кроме того, для спасательных операций на глубине в «Ямалспас» поступит беспилотный подводный аппарат «Гном», который позволит с берега, без погружения водолаза, проводить поиск затонувших объектов.

Напоминаем, что в прошлом году в округе произошло 14 происшествий на воде, в результате которых погибли 19 человек. Трагедии произошли во время купания и при использовании маломерных судов.