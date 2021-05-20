Угроза убийством обернулась для жителя Муравленко исправительными работами Фото: Ольга Крыльцова

Муравленковский суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Все началось с того, что в январе 2021 года в дежурную часть полиции поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что в ходе конфликта, возникшего на фоне личной неприязни, ее знакомый взял со стола кухонный нож и начал угрожать убийством, при это мужчин находился на достаточном расстоянии для нанесения удара.

Злоумышленником оказался ранее не судимый 40-летний горожанин. В ходе проверки мужчина дал признательные показания. За свой необдуманный поступок он получил 200 часов общественных работ.