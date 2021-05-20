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Происшествия20 мая 2021 14:54

Доверчивая ноябрянка перевела мошенникам почти 2,5 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Доверчивая ноябрянка перевела мошенникам почти 2,5 миллиона рублей

Доверчивая ноябрянка перевела мошенникам почти 2,5 миллиона рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратилась местная жительница, лишившаяся нескольких миллионов. Женщина всего лишь хотели сберечь свои деньги от мошенников, но вместо этого попалась на старую схему аферистов.

Все началось с того, что заявительнице позвонил некий человек, представившийся сотрудником банка. Далее он сообщил, что мошенники пытаются оформить на имя женщины кредит, а чтобы избежать неприятных последствий, он предложил женщине самой взять кредит и перевести деньги на резервный счет.

- В период с 28 апреля по 17 мая ноябрянка оформила кредит на необходимую сумму в различных банках, добавила их к своим собственным накоплениям, а затем отправила на указанные номера телефонов, тем самым осуществив переводы на общую сумму 2 млн. 455 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Криминал