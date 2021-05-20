«Транснефть - Сибирь» обеспечивает надежную работу производственных объектов в пожароопасный период

Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

Предприятие АО «Транснефть - Сибирь» успешно обеспечивает безопасность своих производственных объектов, которые находятся в пожароопасных регионах.

Как известно, сейчас в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах из-за ухудшения пожарной обстановки: организован контроль за состоянием окружающей среды, патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, а также лесов.

В период с 1 апреля по 19 мая 2021 года на территории Тюменской и Курганской областей произошло 11 загораний. Все они находились в пятикилометровой охранной зоне производственных объектов акционерного общества, в десяти случаях ликвидация пожаров выполнена силами работников предприятия. В общей сложности для тушения природных пожаров в указанный период были привлечены 101 человек и 38 единиц техники, в том числе 39 работников и 13 единиц техники АО «Транснефть - Сибирь», а также силы и средства Авиалесоохраны, МЧС России по Тюменской и Курганской областям. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период загораний в охранной зоне объектов предприятия зарегистрировано не было.

Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

Также АО «Транснефть - Сибирь» осуществляет ежедневный противопожарный мониторинг производственных объектов. Принимаются дополнительные меры по недопущению и предотвращению возможных случаев возгорания. Кроме того, в целях оперативного реагирования выполняются плановые вдольтрассовые облеты. Отделы пожарной безопасности акционерного общества имеют доступ к информации о наличии термоточек и возгораний, организовано взаимодействие по обмену информацией с диспетчерскими службами подразделений МЧС России.

На объектах предприятия созданы группы по тушению пожаров, все они прошли обучение и проверку знаний, а также приняли уастие в учебно-тренировочных занятиях. Проведена расчистка охранных зон и обустроены минерализованные полосы вокруг инфраструктурных объектов нефтепроводов. Также специалисты АО «Транснефть - Сибирь» проверили источники противопожарного водоснабжения и средств первичного пожаротушения.

Также проводится подготовка пожарной техники и техники, закрепленной за группами для тушения пожаров, проверка и испытание пожарнотехнического вооружения. Ежедневно на боевом дежурстве находятся 250 работников пожарной охраны и 75 единиц пожарной техники.

Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

В рамках непрерывного взаимодействия с органами управления территориальной подсистемы РСЧС Тюменской области АО «Транснефть - Сибирь» выделило болотоходную технику для тушения лесного пожара в труднодоступной местности на территории Исетского, Ярковского и Вагайского районов.

АО «Транснефть - Сибирь» обращает внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности вблизи объектов нефтепроводного комплекса. В этой местности категорически запрещается разводить костры, бросать горящие спички и окурки, складывать сухую траву и деревья, промасленные материалы и оборудование, пилить и вырубать деревья.