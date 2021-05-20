В Новом Уренгое создадут дополнительные неровности на пешеходных переходах

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения. В итоге было принято решение создать дополнительные искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах. В ближайшее время специалисты определят потенциально опасные места, где проведут работу в первую очередь.

Кроме того, в преддверии летних каникул представители ГИБДД напомнили родителям о важности ношения детьми световозвращающих элементов на одежде. А департамент образования увеличит количество мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма. О правилах дорожного движения ребятам расскажут в игровой форме на пришкольных площадках.

Напоминаем, что за четыре месяца в Новом Уренгое произошло две аварии, в которых пострадали два ребенка-пассажира.