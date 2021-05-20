Фото: департамент соцзащиты населения ЯНАО

Ямал примет участие в ежегодной Всероссийской акции «Добровольцы - детям», организованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Акция призвана привлечь больше неравнодушных людей и организаций к проблемам нуждающихся семей с детьми и оказать им посильную помощь.

Всем, кто желает помочь, необходимо пройти регистрацию на сайте dobro.ru в качестве волонтера или организатора. Данный ресурс объединяет запросы и предложения всех участников акции.

Отметим, что в 2020 году Ямал стал одним из лидеров акции, оказав помощь более четырем тысячам детей и родителям, было задействовано свыше 450 партнеров и около десяти тысяч добровольцев, почти половина из которых - дети и подростки.

Так, одним из активных участников признан центр социального обслуживания «Елена» в Губкинском.