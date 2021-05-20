Жительница Нового Уренгоя отдала мужчине с сайта знакомств более 20 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1974 года рождения, которую обманул новоиспеченный кавалер.

Оказалось, что потерпевшая завязала переписку с неким мужчиной на сайте знакомств, которая продолжалась неделю. За это время мужчина вошел к ней в доверие, поэтому, когда он попросил реквизиты банковской карты якобы для материальной поддержки, северянка сразу же сообщила ему всю информацию. После этого со счета женщины пропали 22 тысячи рублей, а злоумышленник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступнику грозит до пяти лет тюрьмы.