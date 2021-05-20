Число заболевших коронавирусом на Ямале на 20 мая 2021 года увеличилось на 18 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 18 человек, с начала периода - 38 885.

Из общего числа болеющих 131 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 13 из них - в тяжелом состоянии, 3 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 417 человек.

Также за сутки выявлено два новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 063.

В населенных пунктах Ямала произошло 16 заражений COVID-19 (за весь период - 32 822): Салехард - 5 (за весь период - 3 621), Новый Уренгой - 4 (за весь период - 6 837), Губкинский - 3 (за весь период - 2 709), Ноябрьск - 2 (за весь период - 4 393), Лабытнанги - 1 (за весь период - 1 939), Шурышкарский район - 1 (за весь период - 472).

За сутки в регионе провели 2 477 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 609 341.

Излечились от коронавируса 19 человек, за весь период - 37 691.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 232 человека с COVID-19, из них 1 330 (14,4%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 974 908. Выздоровевших - 9 983, за весь период - 4 591 770. Умерших - 396, с начала периода - 117 361.