Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда предложили около 40 названий для экопарка, который является лидером в голосовании за объекты благоустройства на 2022 год.

Самые интересные из них: «Северная роща», «Камыши», «Клевер», «Лукоморье», «Заречье», «Спортландия», «Солнечный», «Гуляй-парк», «Новая земля», «Звезда Севера», «Нега-эко», «Эдыге», «Междуречье», «Северная долина», «Гиперборея», «Арктический», «Обдория», «Будущее», «Ясная Поляна», «Мангазея», «Млечный путь» и другие.

На территории экопарка планируется создать несколько детских игровых площадок, территории для активного отдыха и занятия спортом, велодорожки, ландшафтные площадки, арт-объекты, фуд-корт и мангальные зоны. Площадь экопарка будет составлять 62 гектара.

Сбор вариантов проходил с 13 по 20 мая. Из предложенных горожанами названий будет сформирован список для голосования. В понедельник, 24 мая, оно начнется на портале «Живем на Севере» и в группе администрации в соцсети Вконтакте.