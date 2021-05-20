Ямальцы предложили почти 160 идей благоустройства в рамках проекта «Уютный Ямал»

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале продолжается сбор заявок для участия в региональном проекте инициативного бюджетирования «Уютный Ямал». На сегодняшний день в проектные офисы и на портал «Живем на Севере» поступило 159 инициатив. Наибольшую активность проявляют жители Лабытнанги, Приуральского и Ямальского районов.

- Мы видим, как в округе работает проект инициативного бюджетирования. Ямальцы активно предлагают свои идеи для реализации. Проекты, одержавшие победу в прошлом году, воплощаются в жизнь. Важно не оставаться в стороне, ведь именно жители округа определяют, на что будут потрачены бюджетные средства. Впереди участников ждет самое интересное - презентация проектов. А пока каждый из нас может прийти со своей инициативой в проектный офис и, возможно, именно она будет реализована уже в следующем году, - рассказал директор государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый.

Предложить свою инициативу северяне могут до 10 июня. Уже в начале сентября пройдет голосование, в ходе которого станет известно, какие проекты реализуют в следующем году.