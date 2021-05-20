Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 мая 2021 10:59

Жительница Муравленко получила на почте кошачий наполнитель вместо планшета

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жительница Муравленко получила на почте вместо планшета кошачий наполнитель

Жительница Муравленко получила на почте вместо планшета кошачий наполнитель

Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Муравленко обратился местная жительница, которую обманули при покупке товара в интернете. По словам женщины, она нашла в социальной сети объявление о продаже планшета и аксессуаров к нему. Сделав заказ, северянка оплатила товар на 4 тысячи рублей.

Спустя неделю потерпевшая отправилась в почтовое отделение, чтобы получить заказ. Вскрыв коробку она обнаружила, что вместо техники там лежит кошачий наполнитель.

Сейчас сотрудники разыскивают мошенника, обманувшего северянку. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция обращает внимание горожан на участившиеся случаи мошенничество в интернете. Совершать покупки необходимо только на проверенных сайтах, где имеется множество отзывов от реальных людей.

Криминал