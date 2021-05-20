Жительница Муравленко получила на почте кошачий наполнитель вместо планшета

Жительница Муравленко получила на почте вместо планшета кошачий наполнитель Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Муравленко обратился местная жительница, которую обманули при покупке товара в интернете. По словам женщины, она нашла в социальной сети объявление о продаже планшета и аксессуаров к нему. Сделав заказ, северянка оплатила товар на 4 тысячи рублей.

Спустя неделю потерпевшая отправилась в почтовое отделение, чтобы получить заказ. Вскрыв коробку она обнаружила, что вместо техники там лежит кошачий наполнитель.

Сейчас сотрудники разыскивают мошенника, обманувшего северянку. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция обращает внимание горожан на участившиеся случаи мошенничество в интернете. Совершать покупки необходимо только на проверенных сайтах, где имеется множество отзывов от реальных людей.