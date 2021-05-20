В Губкинском собираются установить рекорд России в честь Дня города

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском к 35-летнему юбилею города планируют провести массовый флешмоб, чтобы установить рекорд России.

Он заключается в том, чтобы 3 сентября выстроиться в цифру «35» в честь праздника. Чтобы попасть в Книгу рекордов России, принять участие должны не менее 500 человек. Как сообщили в управлении по делам молодежи и туризму Губкинского, от горожан уже поступило почти сто заявок.

Принять участие в мероприятии могут все желающие независимо от возраста. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.

- Если вы планируйте прийти всей семьей, то на каждого человека нужно заполнить отдельную заявку. Вопросы о флешмобе можно задать по телефону: +7 (34936) 5-20-95, - сообщили в городской администрации.