На железнодорожном вокзале в районе Коротчаево завершаются основные работы

Фото: администрация Нового Уренгоя

В районе Коротчаево продолжается реконструкция железнодорожного вокзала. Сейчас подрядчик завершает основные работы по замене кровли и монтажу инженерных коммуникаций, а также утеплению и обновлению фасада. После этого начнется благоустройству территории.

В здании обновленного вокзала установят пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья и сделают для них удобные кассы. Также установят информационное табло, которое будет оперативно информировать о расписании поездов и имеющихся в кассах билетах.

Принять пассажиров железнодорожный вокзал сможет уже в сентябре.

Отметим, что с момента открытия вокзала - 2003 год, капитальный ремонт здесь проводится впервые. До этого проводились лишь косметические работы.