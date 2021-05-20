На Ямале впервые пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале впервые пройдет благотворительный Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Вырученные средства поступят в фонд поддержки детей «Ямине» и будут направлены на лечение ребят с особенностями развития.

Принять участие может любой ямалец старше шести лет, у которого нет противопоказаний по здоровью. Оплатить участие нужно на сайте проекта заблаговременно. Стоимость зависит от дистанции и варьируется от 200 до 500 рублей. Предполагаемое количество участников - 450 человек.

Каждый зарегистрированный участник получит стартовый пакет с индивидуальным номером и подарками от организаторов. Успешно преодолевшие заявленную дистанцию получат медаль финишера. Победители и призеры в каждой дистанции также награждаются медалями.

Отметим, что принять участие в забеге можно онлайн. Для этого достаточно зарегистрироваться на официальном сайте марафона и загрузить скриншот о пробежке из любого трекера в личный кабинет.