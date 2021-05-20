В Панаевске построят новое здание для отделения Почты России

Фото: администрация Ямальского района

В поселке Панаевск отделение Почты России переедет в новое модульное здание на улице Обская. Такое поручение дал глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Отметим, что кроме почты в нем разместятся сотрудники банка, МФЦ, ЕРИЦ и Ямалкоммунэнерго. По сути это будет многофункциональный центр, где жители села смогут получать различные услуги в одном месте.

Материалы для фундамента, комплекты самого здания и мебель доставят в период летней навигации. Также центр оборудуют пандусами для маломобильных граждан и сделают парковку.

Напоминаем, что в декабре 2020 года жительница Панаевска обратилась к Андрею Кугаевскому с просьбой выделить новое помещение для отделения Почты России. Свободных площадей в селе не нашли, поэтому решили строить новое здание. Модульное исполнение позволит не растягивать исполнение поручения на несколько лет.