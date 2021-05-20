В Салехарде наказали застройщика, который незаконно привлек чужие деньги для строительства дома

Прокуратура Салехарда помогла местной жительнице отстоять свои права, которые нарушил недобросовестный застройщик.

- Было установлено, что генеральный директор ООО «Стройтех» незаконно привлек деньги местной жительницы для строительства многоквартирного дома. При этом у него не было государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве, а также заключения от застройщика и проектной декларации, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим на руководителя возбудили административное дело по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ. Ему назначен штраф в 500 тысяч рублей.