Между Салехардом и Лабытнанги запустили один паром

Фото: правительство ЯНАО

Между Салехардом и Лабытнанги запустили паромное сообщество. С сегодняшнего дня, 20 мая, между городами курсирует один паром.

- В настоящее время задействован один паром, который перевозит людей. При улучшении погодных условий в работу запустят все шесть паромов и начнется перевозка автомобилей. Северная погода часто вносит коррективы в работу переправы, поэтому, если пассажиры спешат в аэропорт или на железнодорожный вокзал, рекомендую планировать поездки заблаговременно, - сообщил директор окружной дирекции транспорта Виталий Лагутин.

С расписанием движения паромов и тарифами можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства. Также информация о работе паромов доступна по телефону диспетчерской: +7 (34992) 7-17-04. Кроме того, у ямальцев есть возможность наблюдать за работой паромной переправы онлайн.