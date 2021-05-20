Житель Горнокнязевска отправится на исправительные работы за вылов рыбы

Суд Лабытнанги вынес приговор в отношении жителя поселка Горнокнязевск. Он признан виновным в незаконном вылове рыбы, занесенной в Красную книгу Российской Федерации.

- Было установлено, что в феврале текущего года мужчина выловил на реке Обь Сибирского осетра. Эта особь относится к особо ценным видам рыб, занесенным в Красную книгу, и запрещена для повсеместного вылова, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В итоге суд назначил ямальцу наказание в виде 120 часов общественных работ.