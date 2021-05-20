Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 мая 2021 8:06

Житель Горнокнязевска отправится на исправительные работы за вылов рыбы

Он поймал Сибирского осетра
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Житель Горнокнязевска отправится на исправительные работы за вылов рыбы

Житель Горнокнязевска отправится на исправительные работы за вылов рыбы

Суд Лабытнанги вынес приговор в отношении жителя поселка Горнокнязевск. Он признан виновным в незаконном вылове рыбы, занесенной в Красную книгу Российской Федерации.

- Было установлено, что в феврале текущего года мужчина выловил на реке Обь Сибирского осетра. Эта особь относится к особо ценным видам рыб, занесенным в Красную книгу, и запрещена для повсеместного вылова, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В итоге суд назначил ямальцу наказание в виде 120 часов общественных работ.