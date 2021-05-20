На Ямале студенты-сироты смогут отказаться от гособеспечения в пользу денежной компенсации

Фото: личная страница Надежды Гудковой в соцсетях

В Салехарде прошло заседание Комитета Законодательного Собрания по социальной политике. В повестку включили вопрос, который начали прорабатывать еще в марте - материальное обеспечение детей-сирот, обучающихся в профессиональных образовательных организациях.

- Таким студентам помогает округ, ежемесячно выделяя продукты питания, одежду, обувь и постельные принадлежности согласно утвержденным нормам. С одной стороны это плюс - выдают все необходимое, а с другой стороны данный порядок не удовлетворяет индивидуальные потребности студентов, - отметила депутат ЗакСобрания ЯНАО Надежда Гудкова.

Всесторонне изучив данный вопрос, члены комитета обратились в окружной департамент образования с рекомендацией внести изменений в действующую нормативно-правовую базу, чтобы у детей-сирот появилась альтернатива: оставить для себя натуральное обеспечение или получать взамен денежную компенсацию.

Если изменения вступят в силу, то они коснутся студентов, достигших 18 лет. Выбрав выплату, они начнут учиться планировать свой бюджет и расставлять финансовые приоритеты.