В Новом Уренгое водитель иномарки сбила двух девочек-подростков

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Авария случилась 19 мая в Новом Уренгое на ул. Дружбы Народов в районе дома №2/2 мкр. Советский.

- В 19:27 вечера водитель автомобиля «Hyundai Solaris» сбил двух девочек-подростков на нерегулируемом пешеходном переходе, - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Также в ведомстве уточнили, что одной пострадавшей понадобилась срочная помощь, ее госпитализировали в городскую больницу.

Отметим, что за прошедшие сутки на ямальских дорогах произошло 15 ДТП, а с начала года - 2 064, в которых десять человек погибли и 95 получили травмы, в том числе шестеро детей.