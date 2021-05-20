Урок экологии для губкинских школьников провели эковолонтеры «РН-Пурнефтегаза»

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Волонтеры «РН-Пурнефтегаза», дочернего общества НК «Роснефть», организовали для старшеклассников средней школы №4 города Губкинского экоурок. Сотрудники предприятия рассказали школьникам о ситуации в мировой экологии и возможностях каждого человека сделать планету чище.

Волонтеры презентовали экологические мероприятия, которые реализует компания на территории ЯНАО и привели примеры реализации экоакций на предприятии. Например, сбор батареек в специальные экобоксы и регулярные субботники на месторождениях и в городской черте. Кроме того, в течение летнего сезона экоактивисты проводят очистку города Губкинского, лесных зон и набережных от мусора, высаживают деревья в скверах на территории города. Каждый год сотрудники предприятия с помощью спецтехники вывозят из лесных зон сотни кубометров мусора, для предотвращения повторного загрязнения вблизи мест складирования мусора устанавливают фотоловушки.

В завершении мероприятия волонтеры-экологи провели мастер-класс школьникам по выращиванию микрозелени. Сотрудники предприятия вместе с учащимися посадили семена салата, моркови, редиса, люцерны и кориандра в биоразлагаемые контейнеры. Ребята забрали контейнеры с семенами домой, чтобы выращивать на подоконнике свежую и полезную для здоровья зелень.