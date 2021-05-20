Жители Лабытнанги предложили более 60 инициатив в рамках проекта «Уютный Ямал»

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

Жители Лабытнанги принимают активное участие в программе инициативного бюджетирования «Уютный Ямал». За несколько недель горожане предложили более 60 инициатив.

Так, харповчане предлагают благоустроить склон, прилегающий к детскому саду «Улыбка», создав там условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также сельчане готовы поучаствовать в создании площадки для выгула и дрессировки собак и даже в открытии горнолыжной трассы.

Лабытнангцы, ранее успешно реализовавшие свои проекты, предлагают продолжить благоустройство дворовых площадок: оборудовать их парковками и игровыми комплексами.

Авторы идей из числа молодежи готовы включиться в реализацию проекта по созданию открытого коворкинг-пространства. Жители старшего поколения предлагают открыть на базе ДК «30 лет Победы» галерею, посвященную деятелям культуры, а также воссоздать инсталляцию «ленты времени».

Предложения принимаются до 10 июня на портале «Живем на Севере» и в проектных офисах «Уютного Ямала». В Лабытнанги это Молодежный центр, а в Харпе - дом детского творчества «Левша».