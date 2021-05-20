Погода на Ямале на 20 мая: дожди и грозы

Погода на Ямале на 20 мая Фото: Вера Зенина

В четверг, 20 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - гроза. Днем +13, ночью +10. Ветер 3-5 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, вечером - дождь. Днем +7, ночью +2. Ветер 5-10 м/с.

Надым: пасмурно и осадки. Днем +4, ночью +5. Ветер 6-14 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, вечером - осадки. Днем +4, ночью 0. Ветер 7-10 м/с.

Губкинский: пасмурно, вечером - осадки. Днем +5, ночью +1. Ветер 5-9 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, вечером - дождь. Днем +5, ночью +1. Ветер 3-7 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, вечером - гроза. Днем +13, ночью +11. Ветер 3-6 м/с.

Муравленко: пасмурно и дождь. Днем +4, ночью +2. Ветер 6-10 м/с.