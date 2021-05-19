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Общество19 мая 2021 15:53

На Ямале учредили премию для классных руководителей

Соответствующие постановление уже подписал глава региона
Марина Прохорова
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На Ямале учредили премию для классных руководителей

На Ямале учредили премию для классных руководителей

Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале учредили премию для классных руководителей «За большой вклад в воспитание обучающихся». Соответствующие постановление уже подписал глава региона Дмитрий Артюхов. Вместе с почетным знаком педагоги получат единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей, а также диплом лауреата премии.

- Этот год на Ямале объявлен Годом талантов. Мы понимаем, что за успехами каждого ребенка стоят педагоги, которые открывают ученикам новые знания, приближают их к достижениям. Особая роль у классных руководителей - они не просто ведут уроки, а вкладывают душу в воспитание и развитие личности. Поэтому учредили для них особую премию. Первые награды вручим ко Дню учителя, - сообщил Дмитрий Артюхов.

Кандидаты на соискание премии должны иметь стаж работы не менее 10 лет в системе образования Ямала, в том числе три года классного руководства в школе, представляющей к награждению.

Среди заслуг педагога будет отмечена работа по формированию у детей правильных ценностей, здорового образа жизни, чувства ответственности за будущее своей страны, региона, города или села.

Также важными критериями оценки работы классного руководителя станут повышение дисциплинированности и успеваемости школьников, консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания.

Будут приняты во внимание и достижения учеников в патриотической, гражданско-правовой, экологической и социально направленной деятельности.