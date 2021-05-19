В Салехарде пройдет фестиваль-конкурс «Народов много - страна одна!»

Фото: администрация Салехарда

Жителей и гостей Салехарда приглашают на ежегодный фестиваль-конкурс «Народов много - страна одна!». Он пройдет 22 мая в Центре культуры и спорта «Геолог».

Свою народную культуру, традиции и обычаи представят творческие коллективы, отдельные исполнители культурно-досуговых и образовательных учреждений города, любительские авторы, общественные организации, а также национальные диаспоры и жители ямальской столицы.

- Это один из самых ярких и красочных конкурсов, это праздник песни и танца разных народов нашей большой страны. Приглашаю всех на фестиваль - вдохновиться красотой и загадочностью культуры и традициями наций, - сказала главный режиссер ЦКиС «Геолог» и заместитель председателя гордумы Лариса Цупикова.

Открытие фестиваля состоится в 12:00, а награждение победителей и участников - в 18:00.