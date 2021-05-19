Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье19 мая 2021 14:31

На Ямале более 55 тысяч человек полностью завершили вакцинацию от коронавируса

Это 30 процентов населения
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Ямале более 55 тысяч человек полностью завершили вакцинацию от коронавируса

На Ямале более 55 тысяч человек полностью завершили вакцинацию от коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ямала продолжают прививаться от коронавируса. На сегодняшний день, 19 мая, вакцинацию прошли более 74 тысяч человек, более 56 тысяч - получили второй компонент, а это 30 процентов от всего населения.

Так, в Новом Уренгое вакцинацию прошли более 13 тысяч человек, а 9,5 тысяч уже завершили процедуру. Сейчас уровень заболеваемости в городе стабильно низкий, но врачи рекомендуют не расслабляться и тщательно соблюдать меры профилактики.

Отметим, что ямальцы проявляют достаточно высокую ответственность по отношению к собственному здоровью. Перед отпускным периодом количество желающих вакцинироваться значительно увеличилось. Учитывая спрос, для удобства жителей организовано 74 пункта, где можно сделать прививку.

Так, в Новом Уренгое пункты расположены в ТРЦ «Солнечный», ГДК «Октябрь» и ДС «Звездный», в Ноябрьске дополнительный пункт находится в СОК «Зенит», в Салехарде - в культурно-деловом центре.

Коронавирус Covid-19Коронавирус на Ямале 2020: последние новости