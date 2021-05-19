На Ямале более 55 тысяч человек полностью завершили вакцинацию от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ямала продолжают прививаться от коронавируса. На сегодняшний день, 19 мая, вакцинацию прошли более 74 тысяч человек, более 56 тысяч - получили второй компонент, а это 30 процентов от всего населения.

Так, в Новом Уренгое вакцинацию прошли более 13 тысяч человек, а 9,5 тысяч уже завершили процедуру. Сейчас уровень заболеваемости в городе стабильно низкий, но врачи рекомендуют не расслабляться и тщательно соблюдать меры профилактики.

Отметим, что ямальцы проявляют достаточно высокую ответственность по отношению к собственному здоровью. Перед отпускным периодом количество желающих вакцинироваться значительно увеличилось. Учитывая спрос, для удобства жителей организовано 74 пункта, где можно сделать прививку.

Так, в Новом Уренгое пункты расположены в ТРЦ «Солнечный», ГДК «Октябрь» и ДС «Звездный», в Ноябрьске дополнительный пункт находится в СОК «Зенит», в Салехарде - в культурно-деловом центре.