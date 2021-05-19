Глава общественной организации «Семья Арктики» оценила проект детской площадки по ул. З. Космодемьянской в Салехарде

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда продолжают голосовать за объекты благоустройства, которые могут появиться в городе в 2022 году. Это четыре проекта: сквер на месте зооветеринарного техникума по ул. Республики, сквер выпускников в районе школы №2, детская игровая площадка по ул. З. Космодемьянской в районе дома №28а и экопарк по ул. Объездная.

Так, президент региональной общественной организации «Семья Арктики» Ольга Дружинина считает важным проект обустройства детской игровой площадки.

- Новая детская площадка с игровым пространством для ребят разных возрастов не может не радовать. К тому же будет безопасное резиновое покрытие, а все конструкции - соответствовать установленным нормам. Еще одним плюсом станет то, что ребенку не придется искать место для отдыха за пределами двора, - говорит Ольга Дружинина.

На детской площадке планируется создать несколько игровых комплексов для детей разного возраста, место для занятий спортом и полукруглые перголы с эргономичными скамьями, также планируется озеленить пространство.

Напоминаем, что проголосовать за один из четырех проектов можно до 30 мая на специальном портале.