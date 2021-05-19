Доверчивый надымчанин перевел мошенникам почти миллион рублей Фото: Вера Зенина

В надымскую полицию обратился 55-летний местный житель, у которого украли деньги. По словам мужчины, он просто хотел сохранить свои сбережения, но вместо этого лишился 950 тысяч рублей.

Было установлено, что 7 апреля потерпевшему позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Далее он предложил установить на мобильный телефон мужчины специальное приложение, обеспечивающее сохранность денег от мошенников. Поверив убедительным доводам незнакомца, надымчанин выполнил ряд операций, после чего с принадлежащего ему счета списались 900 тысяч рублей.

Позже, 26 апреля, заявителю позвонила некая женщина, также представившаяся сотрудника службы безопасности. Далее она пояснила, что в отделение банка поступило заявление о возврате принадлежащих мужчине денег. Для проведения операции злоумышленница попросила назвать реквизиты банковской карты и смс-коды, которые поступят на телефон, что надымчанин и сделал. На этот раз неизвестные похитили 50 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».