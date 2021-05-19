Куда ездили ямальцы во время майской перезагрузки

Привычные зарубежные направления для отдыха россиян в этом году оказались недоступны. Туристы, как и годом ранее, обратили внимание на маршруты внутри страны. Длительные майские праздники подтвердили эту тенденцию. С помощью инструментов Big Data эксперты МегаФона выяснили, какие направления пользуются популярностью у ямальцев в начале отпускного сезона.

В этом году к традиционным туристическим маршрутам северян добавилась Уфа. Столица Башкирии набрала популярность, как и курорты Краснодарского края. Среди любимых направлений жителей округа стали кавказские республики - Дагестан и Чечня. Меньше всего абонентов отправилось в регионы Дальнего Востока и Центральной России.

На общение и обмен впечатлениями от отдыха в майские каникулы жители округа использовали более 300 ТБ трафика и почти 7 миллионов минут. Например, самыми интернет-активными днями в аэропортах «Ноябрьск» и «Салехард» стали 2 и 9 мая, а на железнодорожном вокзале Ноябрьска – 5 мая. В эти дни пользователи больше, чем обычно, выходили в глобальную сеть.

Путешественники Югры и Тюменской области также отдыхали в кавказских республиках. Туристы из Пермского края отдыхали в Москве и Казани, челябинцы в Башкирии. При этом, московские абоненты не спешили на Урал, а предпочли регионы центральной России - Тулу, Владимир, Тверь, Рязань и Калугу – их посетили 32% московских абонентов.