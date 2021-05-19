Число заболевших коронавирусом на Ямале на 19 мая 2021 года увеличилось на 16 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 16 человек, с начала периода - 38 867.

Из общего числа болеющих 132 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 14 из них - в тяжелом состоянии, 3 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 417 человек.

Также за сутки выявлено три новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 061.

В населенных пунктах Ямала произошло 13 заражений COVID-19 (за весь период - 32 806): Салехард - 4 (за весь период - 3 616), Новый Уренгой - 3 (за весь период - 6 833), Ноябрьск - 3 (за весь период - 4 391), Пуровский район - 2 (за весь период - 3 367), Муравленко - 1 (за весь период - 2 884).

За сутки в регионе провели 3 076 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 606 864.

Излечились от коронавируса 15 человек, за весь период - 37 672.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7 920 человек с COVID-19, из них 1 208 (15,3%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 965 676. Выздоровевших - 9 561, за весь период - 4 581 787. Умерших - 390, с начала периода - 116 965.