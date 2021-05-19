Ремонт в пуровской врачебная амбулатории завершится в октябре

Фото: администрация Пуровского района

В пуровской врачебной амбулатории продолжается капитальный ремонт. Работы начались еще прошлой осенью и не прекращались даже в суровые морозы.

Планируется, что в октябре этого года обновленное здание откроет свои двери для пациентов. К этому времени подрядная организация «Тюменьстройинвест» заменит кровлю и фасад, утеплит перекрытия и произведет внутреннюю отделку здания. Также строители обновят все инженерные коммуникации, установят вентиляцию и узлы учета, на техническом этаже произведут гидроизоляцию и забетонируют полы, что предотвратит сезонное подтопление.

Кроме того, амбулатория будет полностью приспособлена для маломобильных граждан и оборудована системой безопасности - внутри и снаружи здания установят видеонаблюдение.

Отметим, что для удобства пациентов ремонт проводится в два этапа. На сегодняшний день полностью отремонтирована левая часть здания - в ней уже ведется прием. Тем временем в правой части идут строительные работы.

Кроме реконструкции врачебной амбулатории в Пуровске, продолжаются капитальные ремонты детских поликлиник в Тарко-Сале и Уренгое, также в этом году запланировано начало строительства детского центра в Тарко-Сале, включающего поликлинику на 150 посещений и стационар на 30 коек.