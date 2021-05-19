За лето на Ямале благоустроят 128 дворовых и общественных территорий

Фото: правительство ЯНАО

В ямальских городах и поселках наступил период благоустройства. В этом году планируется привести в порядок 92 общественных и 36 дворовых территорий. Улучшения ждут все муниципальные образования.

Работы уже начались в Губкинском, Муравленко, Ноябрьске, Новом Уренгое, Лабытнанги, Салехарде и Пуровском районе. В Надымском, Приуральском, Шурышкарском, Тазовском, Ямальском и Красноселькупском районах ведутся подготовительные работы. В последних необходимо время на доставку материалов из-за их отдаленности.

Отметим, что с каждым годом на Ямале растет число благоустроенных пространств, общественных и дворовых территорий. Как преобразятся города - решают северяне. Все объекты благоустройства на 2021 год выбрали сами ямальцы, проголосовав на портале «Живем на Севере».