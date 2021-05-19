АО «Транснефть - Сибирь» подвело итоги конкурса «Лучший по профессии»

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В АО «Транснефть - Сибирь» подвели итоги второго этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». В нем приняли участие 124 человека - это победители первого этапа, который ранее прошел в подразделениях компании от Нового Уренгоя до Тюмени.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Демонстрировали свое мастерство представители рабочих профессий: электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции, операторы товарные по нефтепродуктам, водители грузового автомобиля, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесари по ремонту технологических установок, лаборанты химического анализа, операторы товарные, трубопроводчики линейные, машинисты экскаватора и охранники.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Мастерство участников оценивали главные специалисты центрального аппарата управления АО «Транснефть - Сибирь». Все участники показали высокий уровень знаний технологических процессов и нормативной документации в своей профессиональной области, умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, а также владение профессиональной терминологией.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В итоге победители второго этапа конкурса представят АО «Транснефть – Сибирь» в соревнованиях на уровне ПАО «Транснефть», которые пройдут в Тюмени в августе 2021 года.

Отметим, что данный конкурс - важный элемент кадровой политики АО «Транснефть – Сибирь». Мероприятие призвано повысить престиж рабочих профессий и стимулировать участников к самосовершенствованию и профессиональному росту.