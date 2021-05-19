Из-за непогоды прекращено вертолетное сообщение между Салехардом и Лабытнанги

Фото: правительство ЯНАО
Из-за погодных условий прекращено вертолетное сообщение между Салехардом и Лабытнанги. Об этом рассказали в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
- В связи с неблагоприятными погодными условиями вертолет между Салехардом и Лабытнанги не летает, - сообщили представители ведомства.
Об новых изменениях департамент проинформирует жителей дополнительно.
Напоминаем, что сегодня в Салехарде и Лабытнанги сильные осадки. Днем воздух прогреется до +5 градусов, а к вечеру немного похолодает. Также в городах дует ветер, достигающий 10 м/с.