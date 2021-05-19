Жители ХМАО и ЯНАО могут бесплатно слетать в Тюмень за квартирой

Приобретать жилье в Тюмени становится удобнее и приятнее с каждым днем. Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» запустил акцию бесплатного трансфера для всех, кто собирается приобретать квартиру в новом квартале «Колумб».

Для жителей ХМАО и ЯНАО. Вы можете выбрать для себя удобный способ трансфера до Тюмени: самолетом, поездом или личным автотранспортом. И при заключении договора на покупку квартиры вы получите скидку, равную затратам на билеты или бензин. Например, если вы прилетели в Тюмень на самолете за 10 000 рублей, а улетели за 8 000, сумма скидки составит 18 000 рублей.

Максимальная сумма компенсации - 30 000 рублей. Важное условие: приобретать квартиру нужно напрямую от застройщика, без посредников и специалистов по недвижимости.

Для жителей Тюмени. Предусмотрен комфортный способ передвижения до офиса на такси. Чтобы воспользоваться услугой, позвоните в офис продаж ЖК «Колумб» по телефону + 7 (3452) 61-30-30, менеджеры закажут такси к нужному адресу.

Если вы не знаете о «Колумбе», то вот несколько фактов:

ЖК «Колумб» располагается в экологически чистом районе на Московском тракте;

· до центра города, аэропорта, озер, горячих источников и крупных ТРЦ можно добраться за 10-20 минут;

· в комплексе всего пять домов переменной этажности от 2 до 16 этажей;

· на первых этажах - коммерческие помещения под стрит ритейл;

· современные детские площадки, видеонаблюдение на территории, закрытые наземные паркинги;

Жители ХМАО и ЯНАО могут бесплатно слетать в Тюмень за квартирой

· двор тихий, закрытый для въезда машин;

· через весь комплекс тянется собственный пешеходный бульвар;

· во дворе предусмотрен свой детский сад;

· среди планировочных решений найдете как классические варианты, так и евроформат с кухнями-гостиными. Площади - от 18 до 162 кв. м;

· ремонт можно включить в стоимость квартиры и при 100%-й оплате, и при ипотеке.

Акция на бесплатный трансфер будет действовать до 30 июня 2021 года при обращении напрямую в офис продаж. Любые вопросы по жилому комплексу, ипотеке или актуальным акциям задавайте менеджерам «Страны Девелопмент» по телефону: + 7 (3452) 61-30-30.