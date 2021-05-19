Полиция Нового Уренгоя задержала преступника, который развел местных жителей на 150 тысяч рублей

Фото: УМВД России по ЯНАО

Полиция Нового Уренгоя задержала преступника, который обманул местную жительницу при покупке товара в интернете.

Женщина обратилась в отделение 31 декабря 2020 года. Она сообщила, что нашла на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже детского кухонного гарнитура. Связавшись с продавцом и обговорив условия сделки, северянка оплатила полную стоимость товара, переведя на банковский счет 8 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

Позднее в полицию обратились еще девять граждан, которые также заказали у мужчины товары, переведя 142 тысячи рублей.

В итоге было возбуждено десять уголовных дел по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Злоумышленником оказался ранее не судимый житель Омска 2001 года рождения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.