В Новом Уренгое капитально отремонтируют 46 многоэтажек

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое капитально отремонтируют 46 многоквартирных домов. Для 31 дома будет разработана проектно-сметная документация.

- Строительно-монтажные работы включают ремонт фасада (26 домов), кровли (31 дом), замену лифтов (4 дома), сети водоотведения (6 домов), сети водоснабжения (5 домов), сети теплоснабжения (2 дома), - рассказали в городской администрации.

Подробную информацию о проведении капремонтов можно получить на сайте www.fondkr89.ru в разделе «Краткосрочные планы капитального ремонта».