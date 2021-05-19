Ямалец выплатил ребенку 10 тысяч рублей из-за укуса собаки Фото: Вера Зенина

Прокуратура Ямальского района помогла получить 8-летней девочке, которую покусала собака, моральную компенсацию.

- Установлено, что в феврале текущего года ребенок пострадал от нападения домашней собаки. В результате у него диагностировали рваные раны, причинившие моральные и физические страдания, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Также в ведомстве уточнили, что согласно закону об ответственном обращении с животными, владелец собаки должен обеспечить ее выгул таким образом, чтобы не нарушать безопасность других людей. Однако данные требования не были исполнены.

В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором требовал выплатить ребенку компенсацию морального вреда. В итоге владелец пса выплатил девочке 10 тысяч рублей.