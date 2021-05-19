За лето в Шурышкарском районе отремонтируют семь километров дорог

Фото: администрация Шурышкарского района

В селе Мужи Шурышкарского района начался ремонт на двух участках дорог: проезд к пассажирскому причалу от улицы Республики до Советской и на улице Рыбацкой.

Вчера, 18 мая, глава муниципалитета Олег Попов оценил ход работ. По его словам, все должно быть сделано качественно, чтобы отремонтированные объекты не приносили жителям неудобства.

На первом объекте рабочие уже демонтировали дорожное покрытие, сейчас они занимаются расчисткой полотна. Под плитами оставалась лежневая дорога, ее необходимо удалить, чтобы при таянии и замерзании грунта плиты не выступали.

На Рыбацкой улице уже приступили к устройству основания из щебня и песка, укладке прослойки из нетканого синтетического материала и укладке железобетонных плит.

Отметим, что в этом году ремонту подлежат улицы в селах Мужи, Овгорт, Горки, Шурышкары и, Питляр. Всего в муниципалитете планируется отремонтировать порядка 7 километров дорог.