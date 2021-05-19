Ямальские родители смогут контролировать контент, просматриваемый ребенком в интернете

Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде прошло заседание антитеррористической комиссии под руководством глава региона Дмитрия Артюхова. В нем приняли участие руководители правоохранительных и следственных органов, члены правительства округа и главы муниципалитетов. Вопросы повестки касались обеспечения безопасности в учебных заведениях, а также профилактики деструктивного поведения среди молодежи.

- Страшная трагедия произошла в Казани - погибли 9 человек, среди которых 7 детей. К сожалению, никто не застрахован от подобных рисков. Но мы должны сделать все, чтобы усилить безопасность в наших учебных заведениях и не допустить повторения трагических событий, - сказал глава региона.

В свою очередь директор департамента образования Ямала Марина Кравец сообщила, что на территории округа находится 459 образовательных учреждений. После 11 мая во всех были проведены внеплановые проверки систем безопасности, инструктаж персонала и учения.

В этом году школам выделят средства, которые направятся на установку систем охранной сигнализации, экстренного оповещения, оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе на прилегающую территорию и организацию физической охраны.

Что касается профилактики деструктивного поведения среди школьников, было принято следующее решение. Глава региона поручил департаменту образования проработать возможность бесплатно предоставить всем родителям программное обеспечение для смартфонов, которое позволит настраивать интернет-трафик и ограничивать доступ к опасному контенту.

- Я готов в кратчайшие сроки поддержать эту программу, давайте ее запустим. Каждый родитель должен знать, что есть возможность бесплатно установить программное обеспечение, которое позволит контролировать контент, который просматривает ребенок, - дал поручение глава региона.