На Ямале усилят работу по выявлению лиц, употребляющих наркотики

Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде прошло заседание окружной антинаркотической комиссии, на котором подвели итоги 2020 года, а также обсудили социальную реабилитацию лиц, потребляющих наркотики и психотропные вещества.

Согласно статистике, в округе снизилась заболеваемость наркологическими расстройствами: за три года количество случаев пагубного употребления алкоголя и наркотиков уменьшилось в 1,4 раза. Однако участники заседания согласились, что в статистику включены только те, кто стоит на учете. В связи с этим необходимо усилить работу по выявлению наркопотребителей и профилактике употребления опасных веществ.

Также на заседании обсудили итоги социально-психологического тестирования, которое проводилось в школах и колледжах на добровольной основе. Результаты показали, что за год на 5% сократилось число школьников и студентов, входящих в «группу риска» по употреблению наркотических препаратов.

Отметим, что в настоящее время на Ямале специализированную медицинскую помощь больным с наркологическими расстройствами оказывают во всех муниципалитетах.