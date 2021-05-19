В Надыме проверили меры безопасности в школе №4

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских провел выездное совещание в городской школе №4, где проверил работоспособность сигнализации, металлодетекторов и системы видеонаблюдения.

- Сейчас, с наступлением теплой погоды, дети все больше времени проводят на улице, как во время занятий, так и в свободное от учебы время. Именно поэтому мы ставим перед собой задачу - обеспечить каждому ребенку безопасность, где бы он ни находился, - отметил глава муниципалитета.

После осмотра власти обсудили дополнительные меры безопасности, которые нужно принять во всех образовательных учреждениях района.

- Вопрос актуальный в связи с завершением учебного года - наступлением школьных экзаменов и выпускных вечеров. Конечно же, все мы должны усилить бдительность, - добавил Жаромских.