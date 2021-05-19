В Салехарде началась подготовка территории для новой детской площадки по ул. Павлова

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде началась подготовка территории, где в скором времени появится новая детская площадка. Ее установят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды.

Сейчас специалисты заняты выравниванием грунта. Позже здесь установят фонари, а также современные, яркие и интересные игровые комплексы. Безопасность юных горожан во время игр будет обеспечивать специальное покрытие.

Также проектом предусмотрены: парковка, уличное освещение и озеленение. Кроме того, на объекте будет работать точка доступа Wi-Fi и оборудована система видеонаблюдения.

Монтаж и установка игровых элементов запланированы на август. Срок сдачи в эксплуатацию - начало сентября.