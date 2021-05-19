Погода на Ямале на 19 мая: до +6 градусов

Погода на Ямале на 19 мая
Фото: Вера Зенина
В среду, 19 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и осадки. Днем +5, ночью +4. Ветер 6-10 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность. Днем +6, ночью -2. Ветер 5-10 м/с.
Надым: ясно. Днем +6, ночью +3. Ветер 2-5 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +2, ночью -3. Ветер 5-9 м/с.
Губкинский: переменная облачность. Днем +4, ночью -3. Ветер 4-9 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +3, ночью -4. Ветер 5-9 м/с.
Лабытнанги: пасмурно и осадки. Днем +5, ночью +4. Ветер 5-8 м/с.
Муравленко: переменная облачность. Днем +6, ночью 0. Ветер 4-8 м/с.