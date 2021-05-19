Погода на Ямале на 19 мая: до +6 градусов

Погода на Ямале на 19 мая Фото: Вера Зенина

В среду, 19 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и осадки. Днем +5, ночью +4. Ветер 6-10 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем +6, ночью -2. Ветер 5-10 м/с.

Надым: ясно. Днем +6, ночью +3. Ветер 2-5 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +2, ночью -3. Ветер 5-9 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем +4, ночью -3. Ветер 4-9 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +3, ночью -4. Ветер 5-9 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и осадки. Днем +5, ночью +4. Ветер 5-8 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем +6, ночью 0. Ветер 4-8 м/с.