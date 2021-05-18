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Происшествия18 мая 2021 16:02

Красноярец отправится в тюрьму за попытку сбыть наркотики в Новом Уренгое

Он получил более 5 лет в колонии строгого режима
Марина Прохорова
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Красноярец отправится в тюрьму за попытку сбыть наркотики в Новом Уренгое

Красноярец отправится в тюрьму за попытку сбыть наркотики в Новом Уренгое

Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудили жителя Красноярского края 1994 года рождения, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Мужчину задержали на улице 9 декабря 2020 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, при себе у него было 15 свертков с порошкообразным веществом. Также в его телефоне обнаружили информацию о тайниках-закладках, в которых находились еще 9 свертков.

- Согласно проведенному исследованию, изъятые вещества оказались синтетическим наркотиком общей массой около 12 граммов. Мужчина намеревался сбыть его на территории города, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В итоге суд приговорил злоумышленника к 5 годам и 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Криминал