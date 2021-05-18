Салехардцев приглашают на праздник, посвященный проводам зимы

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде пройдет праздничное гулянье «Первая волна», посвященное проводам зимы. Всех желающих ждут сегодня, 18 мая, у монумента «Мамонт» в 19:00.

Для гостей подготовили насыщенную программу: песни, танцы, аттракционы, фестиваль-смотр «Пикниковый период» и праздничную торговлю. Кроме того, порадуют собравшихся и артисты творческого объединения «Эксперимент».

Финалом праздника станет традиционный обряд - сжигание на костре чучела северной ведьмы Парнэко. Каждый, кто пожелает избавиться от плохих мыслей или воспоминаний, сможет записать их на деревянной дощечке и бросить в костер.

- Это уже стало традицией - провожать долгую зиму и встречать лето. Всех собравшихся ждет красивое и зрелищное природное явление - встреча ледохода, - рассказала главный режиссер ЦКиС «Геолог» Лариса Цупикова.