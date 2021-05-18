В Лабытнанги прививку от коронавируса сделали почти четыре тысячи человек

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги прошло очередное заседание штаба по борьбе с коронавирусом. Главный вопрос, который подняли власти, вакцинация населения.

Отметим, что по состоянию на 18 мая, первую прививку поставили 3 831 человек, а полностью прошли вакцинацию 2 807 лабытнангцев.

- Руководители самых разных сфер сообщают об иммунизации трудовых коллективов. Считаю, что все, кто каждый день контактирует с людьми, взаимодействует с детьми, должны побеспокоиться о своем здоровье, защитить себя и окружающих, - отметила глава города Марина Трескова.

Также она отметила, что в числе активных участников вакцинации - управление по делам ГО и ЧС - абсолютно все сотрудники сделали прививку.

Кстати, сама Марина Трескова тоже поставила первый компонент вакцины. Самочувствие у градоначальницы хорошее, никаких побочных эффектов не наблюдается