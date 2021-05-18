Сотрудники «Ямалспаса» помогают защитить от огня поселки Тюменской области

Фото: правительство ЯНАО

Ямальские спасатели помогают тушить пожары в Ярковском и Вагайском районах Тюменской области. Работать приходится в очень сложных условиях, добраться до очагов возгорания можно только на вездеходах или вертолетах.

В Вагайском районе силами Ямалспаса, входящих в состав группировки лесных пожарных, было локализовано возгорание в шести километрах от деревни Лаймы. К тушению природного пожара, раскинувшегося на территории 300 гектаров, спасатели приступили 15 мая. Сейчас угрозы населенному пункту нет.

В Ярковском районе спасатели предотвратили распространения огня на поселок Юрмы.

Напоминаем, что 9 мая 50 сотрудников «Ямалспаса» были направлены в Тюмень. За это время они участвовали в ликвидации природных пожаров в Галышмановском, Ишимском, Ярковском и Вагайском районах.

Отметим, что на Ямале на данный момент нет ни одного действующего природного пожара.