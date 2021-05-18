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Здоровье18 мая 2021 14:41

Жителей Ноябрьска призывают бросить курить необычным способом

В городе проходит специальная акция
Марина Прохорова
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Фото: Ноябрьская ЦГБ

Фото: Ноябрьская ЦГБ

В поликлинике Ноябрьской ЦГБ проходит акция «Бросай курить-останови гипертонию». В ее рамках специалисты организовали «островок здоровья», где обследовали всех желающих на концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе и измерили артериальное давление.

Также в течение трех дней каждый желающий может пройти бесплатное тестирование на глюкозу и холестерин.

Кроме того, волонтеры колледжа распространяют полиграфическую продукцию с информацией о правильном питании, по профилактике курения, гипертонии, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также о важности своевременного прохождения диспансеризации.

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