Жителей Ноябрьска призывают бросить курить необычным способом

Фото: Ноябрьская ЦГБ

В поликлинике Ноябрьской ЦГБ проходит акция «Бросай курить-останови гипертонию». В ее рамках специалисты организовали «островок здоровья», где обследовали всех желающих на концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе и измерили артериальное давление.

Также в течение трех дней каждый желающий может пройти бесплатное тестирование на глюкозу и холестерин.

Кроме того, волонтеры колледжа распространяют полиграфическую продукцию с информацией о правильном питании, по профилактике курения, гипертонии, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также о важности своевременного прохождения диспансеризации.